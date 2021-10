Cure palliative, si aggiornano i protocolli

Ultima tappa per il percorso di revisione dei protocolli aziendali. Galli: "Un iter complesso iniziato due anni fa"

LUCCA — Sabato 2 Ottobre si è concluso nella sede delle Figlie della Carità di Quercianella a Livorno il percorso di condivisione in gruppi finalizzato all’aggiornamento e uniformazione dei protocolli aziendali per le cure palliative dell'Asl Toscana nord ovest.Lo rende noto l'azienda sanitaria.



“Si è trattato di un iter complesso iniziato due anni fa – spiega Costanza Galli, direttore delle cure palliative aziendali – per allineare la nostra offerta a quanto indicato dalle ultime normative. Lo sforzo è di raggiungere un livello di qualità omogeneo nelle dieci Zone aziendali non perdendo di vista la continuità tra quanto assicurato in ospedale e sul territorio".

"Con l’occasione - conclude Galli- volevo ringraziare i gruppi di lavoro, formati da medici e infermieri provenienti da ogni territorio dell’Azienda, che nonostante le difficoltà a riunirsi sopraggiunte con il Covid19, hanno continuato nel loro compito vedendosi in modalità webinar. I documenti prodotti e condivisi dovranno adesso procedere con l'iter di accreditamento”.