Il Covid contagia altre 75 persone

Anche 4 nuovi decessi per coronavirus sono avvenuti nelle ultime ventiquattro ore nella provincia di Lucca. I dati nel bollettino della Regione

LUCCA — Sono 4 i nuovi decessi e 75 i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore nella provincia di Lucca. Ne dà notizia il bollettino quotidiano emesso dalla Regione Toscana.

In totale, dunque, con i casi odierni salgono a 11.424 i contagi complessivamente registrati sul territorio provinciale. Il numero complessivo di vittime lucchesi dall'inizio dell'epidemia sale invece a 285 persone decedute.

A livello aziendale, nella Asl Nord Ovest i nuovi contagi odierni sono 255, e risultano complessivamente 14.427 le persone in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone contagiate. I guariti in più sono invece 399 rispetto a ieri.

Proprio il bollettino emesso dalla Asl disegna la localizzazione dei nuovi contagi. Nella Piana di Lucca se ne sono registrati 36 (Altopascio 3, Capannori 8, Lucca 22, Montecarlo 3) e 10 sono in Valle del Serchio (Barga 3, Borgo a Mozzano 6, Coreglia Antelminelli 1)

I ricoveri per Covid-19 sono oggi 80 all'ospedale San Luca di Lucca (12 in terapia intensiva) e 8 all'ospedale San Francesco di Barga.

