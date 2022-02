Scorribanda tra fiamme e coltello, sono minorenni

Hanno appiccato un incendio poi si sono rifugiati in un garage condominiale. Hanno tra 14 e 16 anni, uno aveva con sé una lama da 10 centimetri

LUCCA — Hanno un'età compresa tra 14 e 16 anni i quattro minorenni denunciati per danneggiamento dopo che nella serata di ieri avevano appiccato il fuoco a un mucchio di spazzatura, rifugiandosi poi in un garage condominiale lì nei pressi svuotando gli estintori. Uno di loro aveva con sé un coltello a scatto con 10 centimetri di lama, ed è stato denunciato anche per il porto abusivo dell'arma.

La polizia è intervenuta su segnalazione dei vigili del fuoco in via del Giardino. Proprio durante lo scambio di informazioni, ecco polvere e grida provenire dai garage del piano interrato di un condominio. Sono stati proprio gli abitanti a indicare le scale dell'immobile come via di fuga del gruppetto, raggiunto dagli agenti all'ultimo piano dell'edificio.

Non senza difficoltà i poliziotti hanno bloccato i giovanissimi, denunciati a piede libero per danneggiamento aggravato in concorso. Quello che aveva il coltello è stato denunciato anche per questo. I danneggiamenti nel garage si sono limitati allo svuotamento di alcuni estintori probabilmente solo grazie all'intervento della volante. Solo pochi giorni fa c'era stato un episodio analogo in un altro condominio a Lucca, e la polizia non esclude che possa trattarsi degli stessi autori. Gli accertamenti sono in corso.