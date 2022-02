Maximulta per i furbetti dei rifiuti

Avevano abbandonato la spazzatura per strada senza tanti complimenti e attraverso una serie di controlli sono stati individuati e sanzionati

ALTOPASCIO — Maximulta per due furbetti dei rifiuti a cui attraverso una serie di controlli e anche grazie alla polizia municipale di Altopascio si è riusciti a risalire. Si tratta dei responsabili di un doppio abbandono di rifiuti domestici lungo via dei Sandroni e di un conferimento non corretto in piazza Benedetto Croce. Risultato: 400 euro l’euro di sanzione ciascuno.

Plaude l'assessore all'ambiente del Comune di Altopascio Daniel Toci: "Un territorio pulito è un territorio più bello da vivere. L’inciviltà che sfocia nell’ignoranza è un comportamento da combattere sempre, con le forze di tutti. Per questo stiamo rafforzando la collaborazione trasversale tra personale di Ascit e Polizia Municipale per risolvere le situazioni e risalire, dove possibile, ai responsabili", dice.

"L’attenzione al territorio passa anche da questi strumenti, che - sottolinea - non dovrebbero neanche esistere. Invito quindi tutti i cittadini alla massima attenzione, al rispetto delle regole e a segnalare situazioni dubbie e luoghi soggetti ad abbandono dei rifiuti".