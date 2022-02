La bacia con la forza all'uscita da scuola

La violenza è avvenuta in centro in pieno giorno, la ragazzina aveva appena finito le lezioni. A dare l'allarme è stato un suo amico

LUCCA — Lei, minorenne, alle 14 era appena uscita da scuola quando quell'uomo, 26 anni, l'ha stretta a sé e l'ha baciata su una guancia contro la sua volontà. È successo ieri in pieno centro di Lucca. La ragazzina spaventata è riuscita a divincolarsi e, mentre un suo amico ha dato l'allarme chiamando la polizia, è fuggita allontanandosi.

Quando i poliziotti sono arrivati hanno arrestato l'aggressore per violenza sessuale. Lui, senza fissa diora, in realtà da qualche giorno si era fatto notare dalle forze di polizia in città proprio a causa di diversi interventi per atteggiamenti molesti.

In particolare alla stazione aveva molestato altre donne e perciò era stato raggiunto da foglio di via obbligatorio dalla provincia di Lucca. Ora quindi sarà denunciato anche per la violazione al foglio di via.