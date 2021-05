La risata è un Festival per 3 giorni di allegria

Omicidio Cerciello, la vedova in lacrime: «Questa sentenza non mi riporterà Mario»

Dal 21 al 23 Maggio torna con una serie di eventi gratuiti e ospiti d'eccezione come Nino Frassica la kermesse dedicata al buonumore

LUCCA — Lucca torna a sorridere e lo fa grazie alla nuova edizione del Festival della Risata in programma dal 21 al 23 maggio 2021, con eventi gratuiti. Dopo l'enorme successo di critica e pubblico della prima edizione nel 2019, che aveva portato in città comici di livello nazionale come Raul Cremona, e dopo la pausa forzata per Covid-19, torna la kermesse con un formato rivisto a misura della situazione sanitaria in corso. Tre giorni per animare comunque il centro storico, ridere insieme e approfondire al contempo tematiche anche importanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra.

La manifestazione - che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi Vivi Lucca), della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - si arricchisce quest'anno della collaborazione dell'Art – Accademia di Recitazione Toscana.

Il festival porterà a Lucca, sabato 22 maggio, Nino Frassica, in un incontro pubblico moderato dall'autore Vanni Baldini. L'evento è in programma alle 18 all'auditorium di San Romano. Per accedere agli eventi, totalmente gratuiti, si preferisce la prenotazione da effettuarsi tramite email, telefono o whatsapp. Se non fosse possibile assistere in presenza, per l'evolvere della pandemia, si potranno seguire sul canale Youtube del Comune di Lucca e sui canali dell'organizzazione.

A presentare l'iniziativa oggi sono stati Stefano Ragghianti, assessore alla cultura del Comune di Lucca, le organizzatrici Erika Citti ed Elisa D'Agostino dell'associazione culturale E&E - Events and Executive, Emiliano Galigani dell'Art – Accademia di Recitazione Toscana, insieme ad Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Il workshop Ride bene chi ride ... qui! è organizzato insieme all'Accademia di recitazione Toscana. Le lezioni saranno coordinate da Matteo Cesca, noto per i suoi spettacoli teatrali e la sua partecipazione a Colorado Cafè sui canali Mediaset e a diversi programmi di Sky Comedy Central, oltre all'autore e attore Vanni Baldini, che ha partecipato a svariati programmi televisivi e radiofonici come Che tempo che fa, Don Matteo, Techetechetè e Programmone e tutt'oggi collaboratore di Nino Frassica, e dall'attrice e regista Chiara Spoletini.

Inserite nel programma alcune lezioni speciali aperte a tutti, come La comicità fa bene: dal cinema alla psichiatria condotto dal professor Enrico Marchi, per l'associazione lucchese Arte e Psicologia e Il sorriso: dalla Bellezza Classica all'Estetica Moderna. L'incontro di Frassica sarà preceduto da una conversazione particolare e divertente sulla bellezza del sorriso tra il Prof. Maurizio Vanni direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art e il Dott. Riccardo Marsili chirurgo plastico ed estetico.

Domenica 23 maggio, alle ore 16, si terrà una lezione aperta di Ride bene chi ride...qui durante la quale gli iscritti al laboratorio potranno confrontarsi con il pubblico, portando in scena il lavoro prodotto durante i tre giorni di lezioni. A chiusura della tre giorni, domenica 23 maggio alle ore 18 un incontro in diretta streaming con il comico Gianni Fantoni: dalla carriera in tv ai progetti online. Modera il giornalista Stefano Giuntini.