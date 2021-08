Covid, 34 nuovi contagiati in provincia di Lucca

Scendono di nuovo i contagiati tra piana di Lucca, Versilia e Garfagnana. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi hanno registrato una flessione di un terzo

LUCCA — I nuovi tamponi positivi rilevati sui residenti della provincia di Lucca sono passati nelle ultime 24 ore da 84 a 34. Questo il dato tra Piana, Versilia e Garfagnana, dove complessivamente da inizio pandemia le persone positive sono ad oggi 26.518.

Nessun nuovo decesso, stabile la triste conta delle morti riconducibili al virus a 670 in provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 177 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 5.998 cittadini.

