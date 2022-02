Corso gratuito sulle manovre salvavita pediatriche

Lo offre la Croce Rossa per diffondere la cultura della rianimazione dei bambini ad esempio in caso di ingestione di corpi estranei

LUCCA — La Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca ha organizzato un nuovo corso gratuito rivolto alla popolazione sulle manovre salvavita pediatriche. Si terrà giovedì 17 Febbraio alle 21 nei locali della sede dell'associazione in piazzale Don Baroni.

Il corso è tenuto in presenza dagli istruttori qualificati della Croce Rossa e prevede una parte teorica ed una parte pratica. Le iscrizioni - aperte ad un massimo di 20 persone - dovranno pervenire all’indirizzo email: msp.cri.lucca@crilucca.it. Per accedere al corso è necessario il Super Green Pass.

Il Progetto della diffusione delle Manovre Salvavita Pediatriche ha come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

"Sempre più spesso vengono descritti incidenti tra le mura domestiche o nelle scuole, situazioni critiche che riguardano bambini vittime di eventi avversi a causa dell'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, come cibo, palline di gomma giochi, caramelle", spiegano dalla Cri di Lucca.

Secondo i dati Istat il 27% delle morti classificate come accidentali nei bambini da 0 a 4 anni avviene per soffocamento causato dall'inalazione di un corpo estraneo o cibo. Passando nelle fasce di età successive la percentuale diminuisce progressivamente, ma rimane tra le più significative tra le varie cause accidentali.