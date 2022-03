Coppia di rapinatori seriali a caccia di minorenni

Sono due ragazzi di 18 anni ed in 48 ore hanno scatenato il panico nel centro storico mettendo a segno tre rapine ai danni di giovani minorenni

LUCCA — In appena 48 ore hanno messo a segno 3 rapine ai danni di giovani tra i 14 ed i 16 anni nel centro storico di Lucca. La polizia ha individuato e fermato due giovani di 18 anni.

Un 18enne di origini marocchine, residente in provincia di Lucca, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari mentre il complice si trovava già ristretto presso il carcere di Lucca per altri reati della stessa indole commessi nei mesi di Gennaio e Febbraio.

Le rapine. Nella serata di sabato 15 e nel primo pomeriggio di domenica 16 Gennaio nel centro di Lucca, tra le zone di Porta San Pietro e la stazione ferroviaria, sono state messe a segno 3 rapine nei confronti di giovanissimi. Nell’immediatezza non erano pervenute segnalazioni né in questura né ai carabinieri per il timore di subire ritorsioni.

La denuncia. La notizia dei fatti è stata acquisita dal genitore di uno dei ragazzini coinvolti che ha riportato il racconto del figlio. A quanto si apprende il minore era stato avvicinato con il pretesto di una sigaretta da due giovani i quali, subito dopo, avevano iniziato a rivolgere insistentemente a lui e ai suoi amici richieste di denaro. All’iniziale rifiuto di uno di loro, sono seguite le minacce, in un caso anche con l’uso di un coltello.

Gli agenti hanno convocato le vittime in questura alla presenza dei genitori e ne hanno verbalizzato le dichiarazioni. I giovani hanno raccontato che in 3 occasioni, tra le 22 di sabato e le 14 del giorno successivo, era stato sottratto loro tutto il denaro in loro possesso da poche monete fino alla somma di 40 euro ed un portafogli da due giovani poco più grandi di età.

Il modus operandi. Le vittime hanno riferito che i rapinatori non hanno fatto mai ricorso ad azioni eclatanti, per evitare di suscitare clamore o attenzione da parte dei passanti. La condotta, invece, è consistita nel minacciarli verbalmente, arrivando ad infilare le mani nelle tasche per verificare personalmente che non avessero soldi e ad aprire e capovolgere i portafogli. In uno dei due episodi, gli aggressori hanno avvicinato la vittima, che era in compagnia di 3 amiche 14enni, e si sono suddivisi i compiti per portare a compimento il proposito criminoso. Mentre un ragazzo si è occupato di tenere a distanza le ragazze sincerandosi che non chiamassero le forze dell’ordine, l'altro, stringendo la spalla della vittima, l’ha indotto a spostarsi con lui in una zona più appartata, dove ha esplicitato le minacce sottraendogli i soldi dal portafogli.

L'arresto. Attraverso la collaborazione di ragazzi e genitori ed il supporto delle immagini di videosorveglianza gli inquirenti hanno individuato due sospettati, uno dei quali già noto per aver già commesso reati ai danni di minori.