Il vigile del fuoco in pensione tra gli applausi

Ieri ultimo giorno di servizio per il capo reparto provinciale Tolomei dopo 36 anni in aiuto della cittadinanza, il saluto commosso della squadra

LUCCA — Ha smontato dal suo ultimo turno di servizio, poi nel piazzale della caserma dei vigili del fuoco di Lucca ha trovato tutti in cerchio a salutarlo in piedi e con un applauso. E così da ieri sera il capo reparto dei vigili del fuoco Guido Tolomei, capo turno provinciale lucchese, è in pensione dopo 36 anni al servizio e in aiuto della cittadinanza.

La sua carriera è iniziata nel 1980, quando ha effettuato il servizio militare come vigile ausiliario. Assunto con qualifica di vigile del fuoco il 10 luglio 1985, ha percorso la carriera operativa diventando capo squadra nel 1999 e capo reparto dal 2016. Da marzo 2020 riveste il ruolo di capo turno di tutta la provincia di Lucca, "gestendo il personale con dedizione e correttezza, nello spirito del rispetto reciproco che è cardine del buon lavoro di squadra dei vigili del fuoco", testimonia la squadra lucchese.

Negli anni di servizio, Tolomei ha operato nei principali teatri di crisi. Fin dal servizio di leva, quando era nelle squadre di soccorso dopo il terremoto del 1980 in Basilicata e Campania. "Ha partecipato ad altre importanti emergenze nazionali, quali le attività di soccorso alla popolazione a seguito dell'evento sismico che ha colpito le regioni Marche e Umbria nel 1997, I'Abruzzo nel 2009 e la regione Emilia Romagna nel 2012".

"Anche in quest’ultimo periodo, con le problematiche che ha creato la pandemia, ha saputo condurre i suoi uomini nel seguire le linee di sicurezza sia all’interno della caserma, sia nel dare risposta alla cittadinanza", ricorda una nota. I vigili del fuoco della provincia di Lucca gli rivolgono le loro congratulazioni: "Di lui abbiamo potuto apprezzare la serietà e la disponibilità che, uniti a notevoli competenze tecnico-professionali, lo hanno reso un collaboratore valente e prezioso. Congratulazioni da parte del comandante provinciale di Lucca Luigi Gentiluomo e di tutto il personale, auguriamo al capo reparto Tolomei Guido un futuro sereno e pieno di soddisfazioni".