Ancora Covid, 32 malati tra città e Piana

In ambito di Lucca anche un nuovo decesso relativo a un uomo di 61 anni. I dati territoriali in dettaglio dai bollettini di Regione e Asl

LUCCA — Sono 32 i nuovi casi di positività a coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore tra Lucca e Piana. Si conta purtroppo anche un nuovo decesso in ambito di Lucca, relativo a un uomo di 61 anni. Questo raccontano i dati in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana.

La mappatura dei nuovi positivi elaborata dalla Asl Nord Ovest localizza così i contagiati odierni comune per comune: Altopascio 8, Capannori 6, Lucca 9, Montecarlo 3, Porcari 6. I ricoverati Covid presso l'ospedale San Luca di Lucca sono attualmente 42, dei quali 6 in terapia intensiva.

A livello provinciale il contagio ha colpito 51 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre la nuova vittima odierna porta la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia a 373 morti. Il bollettino della Regione conta un totale, oggi, di 13.262 persone positive a coronavirus in provincia di Lucca.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 158 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 5.394 cittadini. I guariti sono 226 in più di ieri.

