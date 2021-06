Armati di guanti e pinze nella guerra ai rifiuti

Giornata di pulizia con l'associazione Plastic Free onlus ad Altopascio e lungo la strada provinciale Bientinese a Orentano

CASTELFRANCO DI SOTTO — Armati di guanti e pinze per raccogliere i rifiuti abbandonati. Quella del 6 Giugno sarà una domenica all'insegna dell'ecologia e della tutela ambientale.

In occasione della raccolta regionale toscana, l’associazione Plastic Free Onlus ha organizzato una giornata di pulizia ad Altopascio e Castelfranco di Sotto, ricevendo il supporto dei due Comuni (che si occuperanno dello smaltimento dei rifiuti raccolti).

"Le zone interessate dalla raccolta - spiega il Comune di Castelfranco- saranno Orentano, lungo la Strada provinciale Bientinese, spesso oggetto di abbandono indiscriminato di immondizia di vario tipo, e varie zone di Altopascio, sia boschive che cittadine".

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi sul sito dell'associazione Plastic Free, che offrità ad ogni partecipante (in modo gratuito) una copertura assicurativa per lo svolgimento dell’evento.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé guanti da giardinaggio e pinze e, per quanto riguarda l'abbigliamento, di optare per pantaloni lunghi, scarpe chiuse e un cappello per il sole. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

L’evento, che fa parte di una rete di iniziative attivate in tutta la Toscana, avrà inizio alle 9,30. Il punto di ritrovo è la stazione ecologica di Altopascio (davanti al Bar Il Castello).

La partecipazione è aperta a tutti, anche ai bambini, ai quali dopo l'evento sarà consegnato un attestato di “Eroe plastic free”.