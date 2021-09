Covid, 33 nuovi contagiati in provincia di Lucca

E' la Piana la più contagiata, seguita da Versilia e Garfagnana. Nessun decesso nelle ultime 24 ore è stato rilevato nella provincia di Lucca

LUCCA — Con 33 contagi registrati nelle ultime 24 ore, le positività al Coronavirus emerse in provincia di Lucca da inizio epidemia salgono a 28.574. I dati aggiornati nel report sanitario trasmesso dalla Regione Toscana.

Ecco la distribuzione delle nuove positività in provincia di Lucca: 27 nella Piana (Lucca 14, Montecarlo 5, Porcari 1, Pescaglia 1, Altopascio 2, Capannori 4), 4 in Versilia (Viareggio 2, Pietrasanta 1, Massarosa 1), 2 in Garfagnana (Barga 2).

Non ci sono segnalazioni di morti tra i residenti nelle ultime 24 ore. I decessi registrati sul territorio dall'inizio della pandemia sono fermi a 681.

