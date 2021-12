Via al progetto per rinnovare le palestre a scuola

Le elementari e le medie dell'istituto comprensivo di Camigliano avranno spazi per lo sport con nuovi spogliatoi e copertura a prova di infiltrazioni

CAPANNORI — Spogliatoi e copertura: sono i due interventi cardine dei lavori di manutenzione straordinaria alle palestre grande e piccola dell'istituto comprensivo di Camigliano. Il progetto definitivo per un investimento da 280mila euro è stato approvato quanto a parte tecnica nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale.

Il progetto relativo alla palestra grande, utilizzata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado, prevede la ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici con il rifacimento totale della pavimentazione, dei rivestimenti, dell'impianto termoidraulico e dell'impianto elettrico.

Prevista inoltre la sostituzione di tutti i sanitari presenti (docce, lavabi, vasi) e di tutti gli infissi con infissi a taglio termico. In programma inoltre l'imbiancatura di tutti gli ambienti, inclusa l'intera area del campo da gioco. Intanto nelle prossime settimane saranno sostituite le porte interne e quelle di emergenza sull’esterno.

Per quanto riguarda la palestra piccola, frequentata dagli alunni della scuola primaria di Camigliano, per ovviare al fenomeno delle infiltrazioni d'acqua è in programma il rifacimento della copertura tramite la rimozione del telo in Pvc deteriorato nella parte centrale e la successiva posa in opera di un nuovo telo.

“La palestra situata presso l'Istituto comprensivo di Camigliano riveste un ruolo importante per lo sport sul nostro territorio accogliendo un considerevole bacino di utenza – sostiene l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Oltre all'utilizzo didattico giornaliero questa struttura sportiva accoglie da tempo anche diverse attività sportive extra scolastiche".