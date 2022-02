Gatti sostenibili con le lettiere vegetali

Micio si sa: è un esserino pulito, sempre alle prese con la toeletta personale. Sì ma la sua lettiera? La sua ecocompatibilità spetta all'essere umano

CAPANNORI — Micio si sa: è un esserino pulito, sempre alle prese con una scrupolosa toeletta personale. Sì ma la sua lettiera? Per quella l'ecocompatibilità spetta all'essere umano. E proprio "Gatti sostenibili. Impronte ecologiche leggere" si intitola l'incontro nella sala consiliare del Comune, in piazza Aldo Moro a Capannori, fissato per venerdì prossimo 18 Febbraio alle 18 per parlare di lettiere vegetali.

L'iniziativa si inquadra in un progetto promosso dal Comune di Capannori e da Ascit in collaborazione con Achab Group, rivolto ai proprietari di gatti per promuovere l'uso di lettiere vegetali al posto di quelle minerali, visto che l'impatto ambientale prodotto da quest'ultime è piuttosto forte. Per parlarne interverranno l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro, il presidente di Ascit Alessio Ciacci, il coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero Rossano Ercolini e Paolo Silingardi di Achab Group.

Il progetto, nella fase iniziale, prevede una campagna di sensibilizzazione e di supporto al cittadino realizzata per Ascit da Achab Group e promossa dal Comune sull’uso e la scelta di prodotti più sostenibili per animali come le lettiere vegetali, compostabili e biodegradabili, soprattutto attraverso il coinvolgimento dei medici veterinari, punto di riferimento importante e autorevole per chi ha un gatto, così come di associazioni per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela degli animali.

I proprietari di gatti domestici, inoltre, a partire dal 21 Febbraio potranno recarsi presso il centro di Raccolta di Coselli, il magazzino Ascit di Lammari e presso alcuni esercizi commerciali aderenti al progetto per il ritiro gratuito di una lettiera vegetale, grazie ad un accordo con l’associazione Pla dei produttori di lettiere compostabili e biodegradabili. Per prendere parte all'incontro è richiesto il green pass e bisogna obbligatoriamente prenotare scrivendo una mail all'indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it