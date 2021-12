La meraviglia di Lucca nei tesori di Rai 1

La prima puntata della quarta edizione di "Meraviglie, la penisola dei tesori" di Alberto Angela avrà per protagoniste le bellezze lucchesi

LUCCA — La Torre Guinigi, il Duomo, Palazzo Pfanner, l'impronta di Giacomo Puccini e il Lucca Comics & Games: c'è tutta la bellezza di Lucca a far da protagonista della prima puntata, stasera alle 21,20 su Rai 1, della quarta edizione di Meraviglie, la penisola dei tesori condotta da Alberto Angela per la regia di Gabriele Cipollitti.

Lucca è stata infatti scelta insieme a Procida e Ischia in Campania e alla Valle d'Aosta come rappresentante della nuova stagione della celebre trasmissione di Rai 1 che riprende dopo la pausa forzata dovuta all'emergenza pandemica. Si tratterà, come scrivono gli autori, di “una rinnovata dichiarazione d’amore per l’Italia, un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuiamo a fare”.

In questo contesto Lucca sarà rappresentata a partire dal giardino pensile della Torre Guinigi, da cui lo sguardo spazierà sulle tracce dell’antico anfiteatro romano fino alle mura rimaste intatte. Il Duomo di San Martino sarà grande protagonista insieme a Palazzo Pfanner. E in un incontro appassionante il disegnatore Milo Manara racconterà la sua scoperta della città attraverso il festival Lucca Comics & Games, mentre l’attore Flavio Parenti e il soprano Maria Sardaryan faranno rivivere il cittadino più illustre della città: Giacomo Puccini.