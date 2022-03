La finanza sequestra ville e yacht degli oligarchi russi

Anche una villa in Lucchesia fra i beni dei paperoni vicini a Putin finiti nel mirino delle fiamme gialle dopo le sanzioni inflitte dalla Ue

LUCCA — Due yacht, ormeggiati a Sanremo e Imperia, e villa Lazzereschi a Camigliano (Capannori) sono i primi beni finiti nel mirino della guardia di finanza, perché riconducibili agli oligarchi russi che compaiono nella lista nera delle sanzioni Ue per la guerra in Ucraina. I sequestri sono più precisamente un congelamento di fondi e risorse economiche, mobili e immobili, disposto dal Ministero di economia e finanza (Mef) per effetto delle sanzioni.

Il maxi yacht sequestrato a Imperia è il Lady M, un 65 metri riconducibile - secondo il Comitato di sicurezza finanziaria del Mef - ad Alexei Mordashov, presidente di Severstal.

Villa Lazzereschi (valore stimato 3 milioni di euro), sempre secondo il Mef, sarebbe invece riconducibile a Oleg Savchenko.

Si stima in 140 milioni di euro il valore dei beni in Italia degli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni.