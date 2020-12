Inaugurato il nuovo centro Covid al Campo di Marte

In mese sono stati attrezzati 150 posti letto nel padiglione A della cittadella della salute lucchese che si aggiungono ai 50 già in funzione

LUCCA — La Toscana continua a implementare la disponibilità di posti letto per i pazienti che hanno contratto l'infezione da Covid, condizione fondamentale anche per restare nella zona di rischio più bassa, quella gialla, nell'ambito della classificazione adottata dal governo per le misure di contenimento della pandemia.

Dopo l'inaugurazione del centro Pegaso di Prato nel complesso dell'ex Creaf, oggi il presidente della Regione Eugenio Giani ha inaugurato l'analogo centro Covid realizzato nella cittadella della salute Campo di Marte.

La struttura è dotata di 150 posti letto dedicati ai pazienti Covid e si aggiunge ai circa 50 posti, di cui 12 di terapia intensiva o subintensiva, già in funzione in altri padiglioni dell'ex ospedale.

"Questa è una grande sfida - ha commentato il presidente Giani - L'emergenza Covid è un evento drammatico che ha portato con sè 3.500 persone in Toscana e 70mila in Italia. Ma il CXovid nonè un fatto eccezionale, è in atto una trasformazione nel comportamento di virus e batteri che sanno sempre più vincere lo schermo immunitario degli antibiotici. Quindi preparaci alle pandemie deve essere un atteggiamento costante per un sistema sanitario efficiente. In Toscana abbiamo voluto realizzare due strutture, una a Prato, inaugurata qualche settimana fa, e una a Lucca. Questi 150 posti del Campo di Marte oggi sono per il Covid ma resteranno comunque sempre in funzione perchè nel nuovo sistema sanitario abbiamo sempe più bisogno di posti letto".