Il Covid va al rialzo, 63 nuovi casi

PROVINCIA DI LUCCA — Il Covid-19 va al rialzo, oggi, nel territorio provinciale lucchese in cui si registrano 63 nuovi contagi per un totale di 12.074 persone positive a coronavirus tra Lucchesia, Versilia e Garfagnana. Il dato, che segue il decremento di ieri con 38 nuovi casi, è fornito dal bollettino emesso come ogni giorno dalla Regione Toscana.

A livello di Asl Nord Ovest i nuovi contagi odierni sono stati 171, con 12.045 persone attualmente in isolamento per aver avuto contatti con persone positive. I guariti invece sono 288 in più rispetto a ieri.

E proprio l'azienda sanitaria dirama il bollettino con la localizzazione dei nuovi casi evidenziandone 25 in Piana di Lucca (Altopascio 4, Capannori 10, Lucca 9, Montecarlo 1, Porcari 1), 15 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 5, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 5) e 23 in Versilia (Camaiore 4, Forte dei Marmi 1, Massarosa 4, Pietrasanta 4, Seravezza 3, Viareggio 7).

I ricoverati sono invece attualmente 55 all’ospedale San Luca di Lucca (9 in terapia intensiva), 7 all'ospedale San Francesco di Barga e 94 all’ospedale della Versilia 94 ricoverati (3 in terapia intensiva).

