Una nuova Tac per l'ospedale

Dopo l’attivazione di un moderno macchinario nel presidio di Castelnuovo Garfagnana, al San Luca è arrivata una nuova Tac di ultima generazione

LUCCA — Dopo l’attivazione di un moderno macchinario nel presidio di Castelnuovo Garfagnana, nella radiologia del San Luca è arrivata una nuova Tac di ultima generazione.

L’intervento di installazione si è appena concluso.



I lavori, spiega l'azienda sanitaria, sono stati eseguiti in particolare nel mese di Maggio e hanno riguardato i necessari interventi elettrici, compresi il passaggio dei cavi nei pavimenti, nelle pareti e nel soffitto (dalla macchina al locale comandi), il rifacimento del pavimento, la creazione di un impianto di climatizzazione adeguato, la fornitura di prese a parete per gas medicali nonché la realizzazione di uno spazio spogliatoio interno alla sala esami, per un importo complessivo di circa 50mila euro.

"Questa macchina ad alto contenuto tecnologico rappresenta quanto di meglio possa offrire attualmente il mercato . aggiunge l'Asl- è una Tac a 64 slices caratterizzata da alta velocità di acquisizione e ricostruzione. E’ dotata di tutti i requisiti tecnologici avanzati e necessari, con basso dosaggio di radiazioni e restituzione di immagini ad alta definizione. La nuova apparecchiatura permette, quindi, un potenziamento dell’attività, consentendo di effettuare esami ancora più approfonditi. E’ presente anche, tra l’altro, uno specifico software per problematiche cardiologiche. Il costante adeguamento delle apparecchiature, anche in un ospedale nuovo e già con tecnologie all’avanguardia come quello di Lucca, è un ulteriore segnale di attenzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e dei suoi professionisti alle esigenze della comunità".