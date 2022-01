Posti di servizio civile con l'Unione ciechi

L'offerta è rivolta a giovani tra 18 e 29 anni nell'ambito di due differenti progetti. La durata è di 12 mesi, ecco come e quando candidarsi

LUCCA — Un'occasione per aiutare gli altri e allo stesso tempo per crescere: questo è il valore del servizio civile universale per il quale adesso ci sono a disposizione 4 posti nell'ambito di due progetti dell’Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Lucca.

L'offerta è rivolta a giovani dai 18 e i 29 anni non compiuti al momento della domanda. Entrambi i progetti dureranno 12 mesi, richiederanno un impegno di 25 ore per 5 giorni a settimana e daranno diritto ad un assegno mensile di 444,30 euro.

Per il primo progetto (Percorsi di inclusione permanente) che ha come obiettivo il miglioramento dell'integrazione sociale, del livello culturale e del grado di autonomia dei disabili della vista, sono disponibili 3 posti.

L'altro posto è invece nell'ambito del progetto Istruzione e formazione dei disabili visivi ed è stato pensato per garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale: sostegno dell'integrazione scolastica e alla crescita culturale e professionale dei disabili della vista.

Le candidature devono pervenire con modalità online entro le 14 del 26 Gennaio tramite la piattaforma Domanda on Line (Dol).