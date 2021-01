Record di pioggia, 63 millimetri in due giorni

Covid-19, Crisanti si vaccina in diretta: «Fondamentale per bloccare il virus»

I dati storici del pluviometro dell'Orto Botanico segnano un primato assoluto. E regge il reticolo idraulico per la gioia del Consorzio di bonifica

LUCCA — Record i pioggia e di lavoro per il consorzio di bonifica 1 Toscana Nord anche tra Lucca e Piana dove - secondo l’analisi dei dati storici del solo pluviometro dell’Orto Botanico di Lucca - si registra il primato di tutti i tempi sia per quanto riguarda la cumulata di pioggia del mese di dicembre (301 millimetri: fonte Servizio idrologico regionale) ma anche per quella dei primi due giorni dell’anno con 63 millimetri: il valore più alto di sempre, che supera anche l’evento del 2010.

Dati che vanno contemplati rispetto alla totale assenza di danni al suolo, sottolinea il Consorzio: "Il sistema idraulico dei canali e delle canalette ha funzionato senza danni - fa notare il presidente Ismaele Ridolfi - il che conferma l'importanza della prevenzione sui corsi d'acqua, in termini di lavori di manutenzione che vengono regolarmente eseguiti e anche del controllo che viene svolto sul territorio".

Situazione al suolo confermata anche da quanto è accaduto nelle zone di Capannori, tutta la Piana e Bientina dove è sempre rimasto molto alto il livello del canale emissario. La sua crescita porta all'automatica chiusura delle porte vinciane quindi alla tracimazione degli affluenti dell'emissario nelle aree limitrofe che vengono a fungere da vere e proprie casse di espansione naturale.

La prima difesa è rappresentata dalle casse di espansione di Vaiano (Orentano) e del Botronchio (Altopascio). Inoltre, nell'area di Lucca, l'intervento prevede la regolazione delle casse dei Bottacci in modo da trattenere l’acqua del Guappero ed impedirne l'immissione nell’Ozzeri e sua relativa piena. Sono state inoltre chiuse in maniera preventiva le paratoie sulle canalette irrigue che grazie al loro buon funzionamento hanno assicurato il drenaggio della Piana di Lucca.