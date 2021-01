Renzi: «Crisi durante la pandemia? La democrazia non si ferma in nome del virus»

Alla Chiesa di San Francesco venerdì via alla prima giornata per il rinnovamento urbano e culturale che mette al centro le politiche regionali

LUCCA — Il futuro delle città toscane si fa tra le Mura di Lucca: il 15 gennaio la Chiesa di San Francesco ospita infatti la prima giornata per il rinnovamento urbano e culturale. Inizio alle 9.30 e procedure anti Covid-19 garantite per l'evento che si chiama Lucca 2021 - Rigenerazione urbana come progetto di rinnovamento culturale.

L'iniziativa è dedicata all'illustrazione delle politiche e degli strumenti forniti dai programmi regionali di governo del territorio. Al centro ci sarà il programma nazionale Qualità dell'abitare, un'opportunità aperta a tutti gli enti locali per il rilancio delle città. Si parlerà anche di strategie regionali per la riqualificazione urbana, delle politiche di rinnovamento energetico e delle possibilità che si aprono nella fase post Covid.

Ad affrontare questi temi ci saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore regionale al governo del territorio Stefano Baccelli e esperti di rilievo nazionale come l'archistar Marco Casamonti, il membro dell'alta commissione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare del Mit Adolfo Baratta e il responsabile scientifico Abitare Mediterraneo Marco Sala.