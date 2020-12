A guardia alta contro il maltempo

Dopo la grandinata record su Lucca e parte della Piana seguita dalle piogge incessanti, superlavoro per il consorzio di bonifica. Oggi ancora allerta

LUCCA — Dopo la grandinata record su Lucca e parte della Piana e la scossa di terremoto che aveva svegliato la Garfagnana reduce da ore di ansia per la piena del Serchio e neve caduta in abbondanza, prosegue anche oggi l'allerta di codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico in montagna e in tutta la provincia.

Superlavoro, ieri, per il consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, i cui tecnici hanno rincorso le segnalazioni dei cittadini oltre a battere autonomamente il territorio nei suoi punti di fragilità. Sopralluoghi sono stati realizzati a Porcari ed Arliano. Ma sono stati soprattutto gli alberi attraversati negli alvei a spaventare. Il timore era che causassero problemi al corretto deflusso delle acque.

Per rimuoverli, gli operai consortili sono intervenuti sul Rio Ribongi a Mutigliano portando a termine l'opera avviata sull'Ozzeri, a Rigoli. L'allerta meteo di codice giallo per pioggia e vento si estende fino alla mezzanotte di oggi 8 dicembre. Per emergenze, il consorzio di bonifica ricorda che il numero della reperibilità da chiamare a Lucca e Piana, attivo 24 ore su 24, è 348.8867459.