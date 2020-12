Giro di valzer dei medici di famiglia

Cambiamenti in vista, tra chi va e chi viene, per i dottori di base nella Lucchesia. Tutte le istruzioni per cambiare curante, le date e i nomi

LUCCA — Giro di valzer per i medici di famiglia in Lucchesia, tra chi cessa il servizio e i nuovi ingressi. La Asl Nord Ovest fornisce il calendario e le istruzioni per non trovarsi senza curante.

Per quanto riguarda il territorio lucchese, nell'ambito Lucca 1 (Lucca e Pescaglia) dal primo gennaio il dottor Andrea Dinelli viene iscritto negli elenchi dei medici di famiglia. Il dottore aderisce alla Aggregazione funzionale territoriale (Aft) Lucca Nord. Dal 31 dicembre cessa l’iscrizione dei dottori Paolo Galli, Guglielmo Menchetti e Pietro Paolo Tondo.

Nell'ambito di Capannori, ovvero il Lucca 2, dal 10 gennaio cessa l’iscrizione del dottor Antonio Ghilarducci.

Ma come scegliere il nuovo medico di base? La Asl consiglia di "effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario". Al servizio on line si può accedere tramite tramite il portale web Open Toscana (ci si autentica tramite Spid o con tessera sanitaria se si possiede il lettore di smart card), attraverso la App SmartSST o presso i totem PuntoSI.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha messo a disposizione anche una nuova modalità online. Sul sito istituzionale (https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-cambio-medico) è disponibile un modulo elettronico compilabile via web per avanzare richiesta di cambio del medico o del pediatra. Può essere utilizzato dai cittadini con iscrizione, in corso di validità, al servizio sanitario regionale ed essere compilato per se stessi, per i propri figli minori o per persone per le quali si esercita la tutela. Le preferenze potranno essere espresse a favore di medici del proprio Comune di residenza o domicilio.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.