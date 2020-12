Evoluzioni sullo snowboard, multati in sei

I ragazzi lucchesi hanno violato il divieto e sono stati sorpresi dai carabinieri all'Abetone mentre si divertivano sulla neve a impianti chiusi

LUCCA — Festa dell'Immacolata amara e soprattutto salata per i sei giovani lucchesi sorpresi in mattinata dai carabinieri mentre si esibivano in evoluzioni sul loro snowboard in centro all'Abetone. I ragazzi, insieme ad altri di altre province, sono stati multati per un monte complessivo di sanzioni pari a 4mila euro tra tutti.

I sei erano andati sulla neve malgrado gli impianti siano chiusi e le limitazioni alla circolazione impongano di rimanere ciascuno nel proprio comune di residenza per arginare la diffusione dei contagi da covid-19. Loro avevano varcato addirittura i confini provinciali per raggiungere la montagna pistoiese.

Le forze dell'ordine ricordano che la Toscana è al momento classificata come zona arancione e al suo interno gli spostamenti sono limitati a livello comunale, se non per giustificati motivi di lavoro, salute o stretta necessità.