Covid tra città e Piana, oggi 29 nuovi positivi

Variante inglese, Rezza (ISS): «Più trasmissibile ma non sembra incida su gravità clinica e vaccino»

Ci sono anche altre due vittime nelle ultime ventiquattro ore in ambito lucchese nei dati in arrivo con i bollettini quotidiani di Asl e Regione

LUCCA — Sono 29 oggi i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 registrati tra Lucca e Piana nelle ultime ventiquattro ore, con 2 nuove vittime purtroppo contate in ambito di Lucca - entrambi uomini di 66 e 71 anni - che portano a 323 il totale provinciale dei decessi da inizio pandemia. Questi i dati in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana.

I nuovi positivi sono così mappati dalla Asl: Altopascio 2, Capannori 8, Lucca 16, Pescaglia 1, Porcari 1, Villa Basilica 1. All'ospedale San Luca di Lucca, oggi, i ricoverati Covid sono 53 (8 in terapia intensiva).

A livello provinciale il contagio rialza la testa, con 75 nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore. Il dato, fornito dal bollettino emesso come ogni giorno dalla Regione Toscana, vede un incremento rispetto ai 63 di ieri e un totale, oggi, di 12.149 persone positive a coronavirus tra Lucchesia, Versilia e Garfagnana. Purtroppo si registrano in tutto anche 5 nuovi decessi in provincia.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 206 i nuovi casi riscontrati, mentre si trovano isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 11.546 cittadini. I nuovi guariti sono 315.

Per leggere i dati relativi a Media Valle e Garfagnana clicca qui.

Per leggere i dati relativi alla Versilia clicca qui.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.