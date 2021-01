Covid, altri 19 casi tra città e Piana, un decesso

Usa, la telefonata in cui Trump chiede il ricalcolo dei voti in Georgia a suo favore

Purtroppo oggi c'è anche una nuova vittima, un signore di 91 anni. Tutti i dati in dettaglio comune per comune dai bollettini di Regione e Asl

LUCCA — Sono 19 (ieri 12) i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore tra Lucca e Piana, secondo il dato in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana.

Questi i casi segnalati dalla Asl Nord Ovest: Altopascio 1, Capannori 7, Lucca 10, Montecarlo 1;

All'ospedale San Luca di Lucca restano ancora ricoverati 53 pazienti Covid, di cui 5 in terapia intensiva. A livello provinciale il contagio ha colpito 34 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre i deceduti salgono a 350 col totale provinciale delle vittime da inizio pandemia. Il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 12.861 persone risultate positive al coronavirus in provincia di Lucca da inizio epidemia.

Per leggere i dati relativi alla Versilia clicca qui.

Per leggere i dati relativi a Media Valle e Garfagnana clicca qui.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.