Covid, 9 nuovi positivi tra Piana e Versilia

Nuovi tamponi positivi sono emersi in 5 località tra la Piana e la Versilia. Ecco i dati aggiornati sull'andamento del contagio nelle ultime 24 ore

PROVINCIA LUCCA — Sono 9 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Lucca tra Piana, Versilia e Garfagnana, dove complessivamente da inizio pandemia le persone positive sono ad oggi 28.876.

Non risultano nuovi decessi, pertanto resta fermo a 688 morti il drammatico bilancio in provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I tamponi positivi emersi in più rispetto a ieri si trovano nella zona della Piana di Lucca e segnatamente nei territori comunali di Altopascio 1, Capannori 3, Lucca 3, Porcari 1.

In Versilia si registrano 7 nuovi casi dislocati a Pietrasanta 1.

Non sono stati rilevati nuovi contagi in Garfagnana.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 45 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 5.915 cittadini.

