Covid, 40 nuovi positivi tra i comuni della Piana

Sono 91 i nuovi casi di positività registrati tra ieri e oggi in provincia di Lucca. I numeri dai report di Regione e Asl

LUCCA — Sono 91 i nuovi casi di positività al Covid registrati tra ieri e oggi in provincia di Lucca. Questo dicono i dati inseriti nel report dell'Asl nord ovest, dal quale emerge anche un nuovo decesso collegabile al virus nell'ambito lucchese.

40 dei nuovi positivi risiedono tra il capoluogo e la Piana lucchese (Altopascio 4, Capannori 9, Lucca 21, Pescaglia 1, Porcari 4, Villa Basilica 1).

Sempre per quanto riguarda la Piana, le vaccinazioni complessivamente effettuate sono state finora 31.918 come prime dosi e 12.403 come seconde dosi. La percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose è dell'87 per cento.

All'ospedale San Luca di Lucca sono attualmente 91 i pazienti in area Covid, 16 dei quali in terapia intensiva.

Il bilancio delle positività registrate da inizio emergenza sanitaria in provincia di Lucca va aggiornato a 23167 Sale purtroppo anche il triste computo delle vittime: 616 da inizio epidemia.

