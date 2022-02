Altri 240 casi di Covid tra i comuni della Piana

Il monitoraggio delle positività fotografa l'andamento dell'epidemia tra i comuni della provincia. I dati aggiornati alle ultime 24 ore

LUCCA — Sono 514 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca, dove da inizio epidemia si sono registrati complessivamente 82148 contagi.

Ecco come sono distribuiti i tamponi positivi emersi tra ieri e oggi tra Piana, Versilia e Garfagnana: Tra i comuni della Piana di Lucca sono stati accertati 240 nuovi casi (Lucca 150, Montecarlo 7, Pescaglia 5, Capannori 56, Altopascio 16, Villa Basilica 1, Porcari 5), mentre in Versilia le nuove positività sono 157 (Stazzema 5, Seravezza 18, Pietrasanta 28, Camaiore 35, Massarosa 18, Viareggio 48, Forte dei Marmi 5). I restanti 117 contagi sono emersi tra la popolazione residente in Media Valle e in Garfagnana (Sillano Giuncugnano 5, Gallicano 15, Pieve Fosciana 7, Borgo a Mozzano 20, Coreglia Antelminelli 15, Castelnuovo di Garfagnana 16, Camporgiano 4, Molazzana 2, Careggine 1, Bagni di Lucca 10, Fabbriche di Vergemoli 1, Piazza al Serchio 3, Castiglione di Garfagnana 2, Barga 11, Vagli Sotto 1, Minucciano 2, Villa Collemandina 1, San Romano in Garfagnana 1).

I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.691, individuati sulla base di 34.321 tamponi (10.296 molecolari e 24.025 rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è del 10,75% (54,9% sulle prime diagnosi).