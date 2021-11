4 nuove postazioni per tamponi Covid agli studenti

Da domani in caso di contagi in classe gli studenti potranno effettuare tamponi rapidi negli spazi individuati anche tra Piana, Versilia, Garfagnana

LUCCA / CAMAIORE / CASTELNUOVO GARFAGNANA — Nuove postazioni per effettuare i tamponi rapidi anti Covid-19 tutte dedicate alle scuole saranno attive da domani mercoledì 17 Novembre anche nel territorio provinciale di Lucca. La Asl ha individuato gli spazi dove studenti e alunni delle scuole potranno eseguire il tampone rapido in caso di contagi in classe.

In provincia la postazione per la zona della Piana di Lucca è a Lucca presso l'hub di Campo di Marte (edificio A) attiva dal lunedì al sabato con orario 11-13. Per la zona Valle del Serchio lo spazio è a Castelnuovo Garfagnana: si tratta del drive through di piazzale Chiappini e sarà aperto dal lunedì al sabato in orario 11,30-12,30.

Doppia postazione in Versilia, a Lido di Camaiore. Il servizio è attivo al drive through del parcheggio dell'ospedale Versilia in via Argine Vecchio nord 17 dal lunedì al sabato (ore 11-14) e al drive through di Villa Pergher in via Aurelia 335 la domenica dalle 13 alle 14.

"Il nuovo protocollo nazionale - spiega la Asl in una nota - prevede infatti un tampone immediato, per gli studenti dai 6 anni in su, in modo da consentire che una classe con un solo contagiato possa continuare a fare lezione in presenza".

L'introduzione, sempre a partire da domani, del Qr Code che sarà inviato via email ai contatti del caso positivo e con il quale eseguire i test di controllo, semplificherà le procedure e l'Ausl Toscana nord ovest ha deciso di predisporre delle corsie preferenziali per il mondo della scuola.