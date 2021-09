L'annuncio di Galli: «Sono i miei ultimi 40 giorni come primario» L'annuncio di Galli: «Sono i miei ultimi 40 giorni come primario»

Attualità martedì 14 settembre 2021 ore 15:10

Covid, 29 contagi in più nella provincia di Lucca

Incrementi di tamponi positivi sono emersi nella piana di Lucca, in Garfagnana ed in Versilia. Non risultano nuovi decessi nella provincia