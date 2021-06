Vaccinazioni anti-Covid dirottate verso Lucca

Europei, Mattarella all'Olimpico per Turchia-Italia

Le somministrazioni prenotate al dipartimento della prevenzione di Capannori saranno effettuate alla cittadella della salute Campo di Marte

CAPANNORI — Le vaccinazioni anti-covid previste a Capannori si spostano a Lucca per motivi organizzativi.

Lo comunica in una nota l’Asl Toscana nord ovest. "Da lunedì 14 Giugno -spiega l'azienda sanitaria- le vaccinazioni Covid prenotate sul dipartimento della prevenzione di Capannori saranno spostate alla cittadella della salute Campo di Marte, con stessa data e stesso orario".

"Le persone prenotate - specifica l'Asl- vengono prima avvertite dalla Asl in maniera generica dello spostamento di sede; successivamente - circa 48 ore prima della somministrazione - arriva anche un messaggio di conferma da parte della Regione Toscana con codice di prenotazione e orario come prenotato. Ovviamente, i cittadini che hanno già stampato il foglio di prenotazione, anche se riporta come sede Capannori, possono comunque presentarsi con quello a Campo di Marte".