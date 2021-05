Laghetti cardioprotetti col defibrillatore donato

Il centro di pesca sportiva di Lammari è stato protagonista della donazione dell'apparecchiatura da parte del Lions Club Antiche Valli

CAPANNORI — I laghetti di Lammari sono cardioprotetti. E' avvenuta ieri mattina la consegna di un defibrillatore da parte del Lions Club Antiche Valli Lucchesi alla sezione Fispsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) di Lammari presso il centro di pesca sportiva Laghetti Isola Bassa Carlo Chines.

L'apparecchio è stato anche installato, il tutto alla presenza di Antonio Tonelli, presidente del Lions Club Antiche Valli Lucchesi, dell'assessore allo sport Lucia Micheli, di Ezio Andreotti presidente Fipsas sezione di Lucca, di Paolo Petroni responsabile Laghi, di Massimo Mecatti, presidente comitato regionale Toscana Fipsas e di Pina Micheletti che con la sua donazione ha contribuito alla riuscita di questo importante iniziativa.

“Il defibrillatore è uno strumento di grande utilità in un centro come questo poiché può, in caso di necessità, salvare la vita ad una persona e quindi rendere il centro di pesca più sicuro per tutti gli sportivi e non che lo frequentano", ha affermato Tonelli. Gratitudine è stata espressa dall'assessore Micheli che ha definito l'atto "di grande valore" per la sicurezza in più che garantisce a "un riconosciuto luogo di sport e bellezza che durante questo periodo di emergenza sanitaria è stato scoperto e apprezzato da molti sportivi e cittadini attratti dalle bellezze naturalistiche”.