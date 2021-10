Altri 10 contagi nella Piana di Lucca

Nuove positività in 3 comuni del territorio. Ecco i dati che fotografano le ultime ventiquattro ore sul fronte Coronavirus

LUCCA — Tra ieri e oggi in provincia di Lucca sono stati rilevati 18 nuovi casi di Coronavirus, 10 dei quali tra i comuni della Piana (Lucca 3, Altopascio 4, Capannori 3) e 8 in Versilia (Viareggio 7, Camaiore 1). Non si registrano invece nuovi contagi in Garfagnana

I dati emergono dall'ultima rilevazione diffusa dalla Regione e aggiornata alle ultime 24 ore.

Tra ieri e oggi in Toscana sono emersi 229 nuovi contagi, individuati sulla base di 18043 test (tamponi molecolari e test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è dell'1,27% per cento. Sulle prime diagnosi è del 3,2.