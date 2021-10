Covid, 14 casi tra Piana, Versilia e Garfagnana

Tensione al corteo no Green pass di Milano, la protesta non si ferma e partono le cariche della polizia

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tamponi positivi in 9 distinti comuni di tutte e tre le zone del territorio provinciale. Ecco il dettaglio

PROVINCIA DI LUCCA — Sono 14 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Lucca tra Piana, Versilia e Garfagnana, dove complessivamente da inizio pandemia le persone positive sono ad oggi 29.071.

Non sono stati segnalati decessi e questo mantiene stabile la triste conta di 691 deceduti in provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I tamponi positivi emersi in più rispetto a ieri si trovano nella zona della Piana di Lucca e a Capannori 1, Lucca 4, Montecarlo 1.

In Versilia a Camaiore 1, Pietrasanta 1, Viareggio 3.

In Garfagnana si a Fabbriche di Vergemoli 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Sillano Giuncugnano 1.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 50 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 5.433 cittadini.

