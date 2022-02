Un decesso e 597 contagi nella mappa del Covid

I nuovi positivi toscani sono 5683. Quasi 600 quelli rilevati tra i comuni della Piana, della Versilia e della Garfagnana

LUCCA — Il bollettino sull'epidemia di Coronavirus aggiornato alle ultime 24 ore segnala, per la provincia di Lucca, 597 nuovi casi, accertati all'esito dei tamponi effettuati sul territorio.

In Toscana si contano oggi 5683 nuovi positivi e 27 decessi. Non ce l'hanno fatta 18 uomini e 9 donne con un'età media di 84,1 anni. Uno di loro risiedeva in provincia di Lucca.

Questa la distribuzione dei nuovi casi rilevati in provincia ed elencati in base al tasso di incidenza giornaliera (dal più alto al più basso): Molazzana 3 (289 casi x 100mila abitanti), Montecarlo 12, Vagli Sotto 2, Seravezza 26, Sillano Giuncugnano 2, Camporgiano 4, Castelnuovo di Garfagnana 11, Massarosa 41, Altopascio 29,Stazzema 5, Bagni di Lucca 10, Lucca 153, Capannori 73, Coreglia Antelminelli 8, Camaiore 48, Viareggio 87, Pietrasanta 32, Barga 13, Villa Basilica 2, Forte dei Marmi 9, Pieve Fosciana 3, Borgo a Mozzano 8, Porcari 8, Piazza al Serchio 2, Pescaglia 3, Castiglione di Garfagnana 1, Gallicano 2.