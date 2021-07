Nuovo ponte sul Serchio, tre ditte in lizza

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte. L’infrastruttura collegherà la strada provinciale 1 Francigena con la statale 12 del Brennero

LUCCA — Sono tre le imprese costruttrici, tutte italiane, che hanno presentato altrettante offerte al bando di gara indetto dalla Provincia per l’appalto che assegnerà i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca. Lo rende noto un comunicato dell'ente.

L’infrastruttura collegherà la strada provinciale 1 Francigena con la statale 12 del Brennero.

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, oggi, in seduta pubblica, si è svolta l’apertura delle ‘buste’ inviate dalle ditte interessate attraverso la piattaforma regionale Start. Le imprese in questione sono: Infratech scarl di Milano; Preve spa di Cuneo; Conpat Scarl di Roma. Tutte e tre ammesse dopo una prima verifica della documentazione amministrativa.

La gara adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nei prossimi giorni verrà nominata la Commissione giudicatrice che, una volta ultimate tutte le verifiche formali, le valutazioni e compiuta la conseguente attribuzione dei punteggi sulle offerte tecniche delle ditte in questione, procederà ad aprire le offerte economiche e ad aggiudicare i lavori di realizzazione del ponte sul Serchio.

Il quadro economico del nuovo ponte è di 19.700.000 euro complessivi:finanziati per 14 milioni e 450mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; per 550mila euro dalla Regione Toscana; per 4milioni e 700.000 euro dalla Provincia di Lucca mediante due mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Il progetto vincitore della nuova opera pubblica è stato vinto dallo studio ITEC di Sarzana in collaborazione con gli architetti Lucchesi e Mencacci e il Geololo Buchignani di Lucca. Ai progettisti sono stati poi affidati (come previsto nel bando) sia lo studio di verifica di impatto ambientale (Via) sia la progettazione definitiva.