Le Mura fioriscono sotto il segno della Fao

Torna per la XX edizione Murabilia, nell'Anno Internazionale della Frutta e della Verdura. Contro il Covid Green Pass e mascherine anche all'aperto

LUCCA — Le Mura di Lucca fioriscono sotto il segno della Fao: torna per la sua ventesima edizione Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio che segna la ripartenza dato che sarà il primo grande evento nazionale a riaprire il ciclo delle mostre a tema verde e anche il primo evento di Lucca Crea aperto al pubblico, dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19. E proprio per la sicurezza anti contagio la manifestazione sarà accessibile con Green Pass e indossando la mascherina anche all'aperto.

La mostra mercato del giardinaggio, organizzata da Lucca Crea e Comune di Lucca, sulle Mura di Lucca dal 3 al 5 Settembre 2021 sarà sotto il segno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao). La manifestazione infatti supporta l'Anno Internazionale della Frutta e della Verdura con il tema Biodiversità nell'orto e nel frutteto, con particolare attenzione al miglior vivaismo italiano, con valenza alimentare e medicamentosa. A testimoniare questo impegno anche la presenza in fiera della Federazione Coldiretti di Lucca e della CIA Agricoltori Italiani Toscana Nord che valorizzeranno le biodiversità del territorio.

Il tutto in sicurezza. Come per tutti gli eventi per accedere sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e sarà richiesto di indossare la mascherina anche all’aperto. Per una corretta gestione normativa dell'evento fieristico e del protocollo Covid, si è differenziata l’area della mostra mercato (sulle Mura), dalle mostre espositive dislocate all’Orto Botanico. Insieme col biglietto, ai visitatori sarà consegnato un braccialetto di colore diverso per ogni giorno di accesso. Ogni stand sarà dotato di colonnine per l’igienizzazione delle mani, che saranno posizionate anche in nei luoghi strategici e personale dedicato al controllo del rispetto del distanziamento e delle norme.