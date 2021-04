Tutti gli uomini di FdI, il direttivo fa poker

Coordinatore provinciale della compagine meloniana sarà Riccardo Giannoni, 39 anni. Avrà 3 vicecoodinatori per Piana, Garfagnana e Versilia

PROVINCIA DI LUCCA — Fratelli d'Italia fa poker con il nuovo direttivo provinciale guidato dal 39enne Riccardo Giannoni e tre vicecoordinatori, uno in rappresentanza di ciascuna area territoriale fra Piana, Garfagnana e Versilia ovvero Matteo Petrini, Massimiliano Simoni e Michele Giannini. A presentare, stamani, tutti gli uomini di FdI è stato l'onorevole Riccardo Zucconi, che a Giannoni passa il testimone dopo essere stato nominato vicecoordinatore toscano, insieme al coordinatore regionale della compagine meloniana Fabrizio Rossi e al consigliere regionale Vittorio Fantozzi.

Riccardo Giannoni, 39 anni, funzionario amministrativo, consigliere comunale a Porcari e consigliere provinciale di Lucca suona subito la carica: “Nella provincia toscana che storicamente di più si riconosce nei valori del centrodestra, Fratelli d’Italia, costantemente premiato nei sondaggi a livello nazionale per le sue politiche coerenti, si rinnova e si riorganizza in vista dei prossimi importanti appuntamenti politici".

In effetti le amministrative incombono: "Lavoreremo sugli appuntamenti elettorali del prossimo autunno per i quali, in realtà, gran parte dell’attività politica è stata portata avanti da chi mi ha preceduto, e soprattutto – conclude Giannoni - ci dedicheremo con il massimo impegno a quelli del 2022, anno in cui si voterà in realtà importanti, a cominciare dalla città di Lucca, il capoluogo, Camaiore ed altri”.

A coadiuvare Riccardo Giannoni saranno tre vicecoordinatori: il consigliere comunale a Capannori Matteo Petrini, il responsabile nazionale del teatro e dello spettacolo nonché recentemente nominato nella segreteria regionale del partito Massimiliano Simoni e Michele Giannini, per ben quattro mandati sindaco di Fabbriche di Vergemoli.

Nell’esecutivo provinciale entrano anche Simone Frugoni, Luca Mastronaldi, Mario Filippi, Battista Reali, Elena Picchetti, Michela Dell'Innocenti, Lido Fava, Nicola Buchignani, Annamaria Frigo, Marco Agnitti, Giulio Battaglini, Alessandra Mazzei, Lauro Cima, Arturo Marsili, Giuliano Ferrari, Massimiliano Micheli. I componenti di diritto sono Vittorio Fantozzi (consigliere regionale), Riccardo Zucconi (parlamentare), Marina Staccioli e Marco Chiari (membri dell’Assemblea Nazionale), Iacopo Aquilini (responsabile provinciale di Gioventù nazionale).