Covid, tra Piana e città 15 nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore sono in calo i nuovi casi di coronavirus. Ad essere colpiti cinque territori comunali, nessuna nuova vittima del virus

LUCCA — Ancora 16 nuovi casi di positività a coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in zona Piana di Lucca, emersi nei territori comunali di Capannori 3, Lucca 10, Montecarlo 1, Porcari 1. Non si registra alcun nuovo decesso. Questo raccontano i dati in arrivo dalla Regione Toscana.

A livello provinciale il contagio ha colpito 30 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia rimane stabile a 695 morti. Il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 29.857 persone positive a coronavirus in provincia di Lucca.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 113 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 6.978 cittadini.