Attualità giovedì 10 febbraio 2022 ore 13:40

Nella Piana i nuovi casi sono 225

I contagiati dal coronavirus in provincia sono 533. Positivi sono emersi anche in Versilia e Garfagnana. Sono 2 i morti per Covid

LUCCA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca sono emersi 533 nuovi positivi al coronavirus. Con questo incremento i casi totali sul territorio, dall'inizio della pandemia salgono a 79.258. La popolazione lucchese è 380.676 persone. Nel bollettino della Regione sono segnalato 2 decessi per Covid in provincia di Lucca. Le vittime totali della pandemia sono 818. Questa la distribuzione dei casi sul territorio, in ordine di incidenza giornaliera, dal maggiore al minore: - Piana Lucchese (225 casi): Porcari 17, Lucca 122, Villa Basilica 2, Altopascio 20, Capannori 58, Montecarlo 4, Pescaglia 2 - Versilia (205 casi): Forte dei Marmi 14, Seravezza 25, Massarosa 38, Stazzema 4, Pietrasanta 28, Viareggio 65, Camaiore 31 - Garfagnana (103 casi): Fabbriche di Vergemoli 7, Gallicano 11, Camporgiano 6, Coreglia Antelminelli 15, Borgo a Mozzano 16, Castiglione di Garfagnana 4, Bagni di Lucca 12, Barga 17, San Romano di Garfagnana 2, Castelnuovo di Garfagnana 8, Molazzana 1, Villa Collemandina 1, Minucciano 1, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1