Branco di lupi a ridosso delle case, è allarme

Le autorità hanno rilevato attraverso i tecnici la presenza certa di alcuni predatori e invitano la cittadinanza alla massima cautela

LUCCA — Un branco di lupi pare in via di stabilizzazione nella zona lungo il corso del Serchio a Monte San Quirico. Una coppia di predatori è segnalata con nota ufficiale dalla Task Force Lupo della Regione Toscana, invitando la popolazione alla cautela soprattutto nell'evitare la permanenza all'esterno di bambini, animali d'affezione o altri animali specialmente nelle ore serali.

Una prima segnalazione del 18 Gennaio è stata confermata da un sopralluogo avvenuto lo scorso mercoledì 26 Gennaio. I tecnici del Settore attività faunistica della Regione hanno infatti trovato numerose tracce dalla presenza dei due predatori nei campi seminati e in prossimità delle abitazioni lungo il fiume. I resti di una carcassa di cinghiale ed altre segnalazioni fanno pensare a un branco di lupi che si sta insediando stabilmente nella zona.

La Task Force Lupo della Regione si è quindi attivata per il monitoraggio e ricorda che è da considerarsi pericoloso il lupo che si avvicina all'uomo e alle abitazioni a meno di 30 metri, in quanto non dimostra timore per la presenza umana.

Queste le principali attenzioni raccomandate dalla Regione alla popolazione: