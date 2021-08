La Vinaria, storia, biciclette e vino

A Capannori, dopo La Medicea a Carmignano e La Cortonese in Valdichiana si corre la terza ciclostorica della Coppa Toscana Vintage 2021.

CAPANNORI — Villa La Badiola nel 1976 ha ospitato il set dell’ultimo film girato dal Maestro Luchino Visconti, “L’innocente”, con Giancarlo Giannini, Marc Soler e Laura Antonelli.

In quell’anno il trentaquattrenne Felice Gimondi in sella ad una Bianchi vinceva il Giro d’Italia davanti a Johan De Muynck, dopo un’ultima e combattutissima tappa a cronometro. Tre mesi prima il Cannibale Eddy Merckx aveva vinto la sua settima Milano-Sanremo in sella ad una bici di colore arancione che portava il suo nome stampato sul telaio.

Erano tempi in cui le biciclette da corsa avevano pedali con puntali e cinghietti, filo dei freni esterno al manubrio e leve del cambio sul tubo obliquo del telaio.

Sono queste le biciclette che domani percorreranno le strade intorno a Villa La Badiola e Marlia, nei dintorni di Capannori, per partecipare alla quinta edizione de La Vinaria, ciclostorica non competitiva nata del 2016 per iniziativa del G.S. Cicli Carube.

I partecipanti, vestiti di tutto punto con maglie vintage, partiranno alle 8,30 da Villa La Badiola ed avranno la possibilità di scegliere tra due percorsi, attraversando terre che da secoli regalano all’uomo olio di qualità e vini prestigiosi e profumati, terre esposte a mezzogiorno e protette dai venti di settentrione.

Il percorso più corto si chiama “il divino” e misura 43 chilometri mentre il più lungo ne misura 78 e gli organizzatori lo hanno battezzato “l’intrepido”, nome che lascia intendere che occorrerà spingere sui pedali con un certo impegno, ripagato ampiamente anche dagli ottimi ristori dislocati lungo la strada.

Sia “il divino” che “l’intrepido” prevedono il giro intorno alle Mura di Lucca, “l’arborato cerchio” cantato da Gabriele D’Annunzio nell’Elettra.

All’arrivo saranno consegnati premi per “L’Atleta Meno Leggero” e “L’Atleta Meno Pesante”, il trofeo “Luciano Berruti” andrà alla bicicletta più bella, il premio “Roberto Silva” spetterà alla squadra più numerosa.

A La Vinaria non solo biciclette però.

Già da ieri è aperto un mercatino vintage ed un mercato contadino, ci sono auto e moto d’epoca e stasera, su prenotazione (Roberto Lencioni 347 2315386), alla cena dei Vinari si porteranno in tavola tanti buoni prodotti della tradizione lucchese annaffiati dall’ottimo vino di queste parti.

La Vinaria è organizzata con il patrocinio dei comuni di Capannori, Porcari, Montalbano, Lucca e dell’Opera delle Mura di Lucca ed è inserita nel circuito Coppa Toscana Vintage insieme ad altre sei manifestazioni ciclostoriche organizzate su tutto il territorio regionale, per unire in amicizia lo sport alla storia, la cultura al paesaggio ed alla gastronomia.

La Medicea a Carmignano e La Cortonese in Valdichiana si sono già svolte con un discreto successo di partecipanti e di interesse.

Il 12 settembre seguirà La Marzocchina nel Valdarno Aretino, poi La Panoramica sulle strade del compianto Alfredo Martini e La Certosina sulle strade chiantigiane.

A Lucca il ciclismo è di casa da sempre e sulle strade lucchesi si sono formati atleti che hanno contribuito a fare la storia di questo sport, come la campionessa Michela Fanini, prematuramente scomparsa nel 1994, i grandi Mario Cipollini e Michele Bartoli. Poi ancora Walter Riccomi ed Emilio Giribon, Nicola Ramacciotti, Stefano Della Santa e Francesco Chicchi tra gli altri.

Ma la storia del ciclismo l’hanno fatta e la fanno anche tutti coloro che pedalano nel tempo libero per semplice passione, per stare in compagnia, quando non ci sono maglie rosa da conquistare ed albi d’oro da riempire.

Come a La Vinaria.