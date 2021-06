Coronavirus, 3 positivi in un Comune della Piana

Nessun decesso, 8 guarigioni, 3 ricoverati. I dati aggiornati alle ultime 24 ore dal bollettino sanitario dell'Asl nord ovest

CAPANNORI — 4 Nuove positività al Coronavirus. Sono quelle individuate nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca, distribuite tra Piana (Capannori 3) e Garfagnana (Fabbriche di Vergemoli 1). Nessun nuovo caso tra i comuni della Versilia, dove non sono segnalati nuovi contagi.



A fare un quadro sulla situazione Covid in provincia di Lucca è l'Asl nord ovest. Il basso contagio non è l'unica buona notizia che arriva con il report sanitario. Come avvenuto ieri, infatti, anche nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi collegabili al Coronavirus in provincia di Lucca. Decessi che si sono fermati in tutta la Toscana.



Questi i numeri relativi alla Piana di Lucca: come detto sono stati accertati tre nuovi casi di Coronavirus, tutti nel comune di Capannori. Tra ieri e oggi sono stati eseguiti 171 tamponi molecolari e 7 test rapidi e si sono registrate 8 nuove guarigioni.

Sul fronte ricoveri, l'ospedale San Luca di Lucca ospita attualmente in area Covid 3 pazienti, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella Piana di Lucca ad oggi sono stati effettuati 37.672 cicli completi. Il 52,4% delle persone ha ricevuto almeno una dose.

Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 - 90,1%; da 70 a 79 anni - 87%;da 60 a 69 anni - 79,9%; da 50 a 59 anni - 56,9%; da 40 a 49 anni - 35,1%; da 30 a 39 anni - 31,9%.

