Covid, nuovi casi positivi e tre vittime

In provincia di Lucca nelle ultime 24 ore sono stati 14 i nuovi casi di coronavirus che in totale arrivano a quota 1020. Il report della Regione

PROVINCIA DI LUCCA — Sono 1.020 i contagi da coronavirus in provincia di Lucca. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 casi in più (ieri 18), quindi in c'è una leggera decrescita. Purtroppo la Regione Toscana segnala altre tre vittime tra Lucchesia e Versilia.

In provincia di Lucca i decessi dall'inizio dell'epidemia sono stati 75 in totale.

Questa la suddivisione per provincia dell'Asl Toscana nord ovest: 1020 Lucca, 855 Massa-Carrara, 677 Pisa, 398 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.950).

A livello regionale sono 277 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore per un totale di 7.235 contagiati dall'inizio dell'epidemia. I deceduti sono stati 495.