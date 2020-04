Coronavirus, sono più di mille i casi positivi

Coronavirus, Fontana: «Anticipiamo la cassa integrazione per un milione di lombardi»

Nuovo report della Regione Toscana sull'andamento dell'epidemia: in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore sono stati 18 i nuovi casi di coronavirus

PROVINCIA DI LUCCA — Sono 1006 i casi positivi al coronavirus in provincia di Lucca: nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 sono stati il doppio di ieri 18 (ieri 9). Secondo il report della Regione Toscana c'è da registrare il decesso di cinque persone nel territorio dell'Asl Toscana Nord Ovest, che comprende le province di Lucca, Massa, Pisa e Livorno. In provincia di Lucca i decessi dall'inizio dell'epidemia sono stati 72 in totale.

Quest la suddivisione per provincia dell'Asl Toscana nord ovest: 1006 Lucca, 814 Massa-Carrara, 636 Pisa, 379 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.835).

Sono 6.958 i casi fino ad oggi risultati positivi al test in tutta la Toscana. A livello regionale sono 231 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati a ventiquattro ore dal precedente bollettino e 13 i nuovi decessi che in totale salgono a 467.



Vediamo la distribuzione dei nuovi casi di Covid-19 nella provincia di Lucca, così come trasmessa dalla Asl Toscana nord ovest:

Piana di Lucca: 5

Comuni: Altopascio 1, Lucca 4;

Valle del Serchio: 5

Comuni: Bagni di Lucca 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Gallicano 3;

Versilia: 15

Comuni: Camaiore 1, Forte dei Marmi 1, Massarosa 1, Pietrasanta 6, Seravezza 2, Stazzema 1, Viareggio 3.