Coronavirus, 988 i casi e altre quattro vittime

Report della Regione Toscana sull'andamento dell'epidemia: in provincia di Lucca, nelle ultime 24 ore sono stati 9 i nuovi casi di coronavirus

PROVINCIA DI LUCCA — Sono 988 i casi positivi al coronavirus in provincia di Lucca: nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 sono stati 9 (ieri 25). Secondo il report della Regione Toscana c'è da registrare il decesso di quattro persone in provincia di Lucca. I decessi in provincia di Lucca salgono a 72.

Di 6.727 casi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione: 988 Lucca, 798 Massa-Carrara, 613 Pisa, 358 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.757).

A livello regionale sono 175 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino e 47 i nuovi decessi. Ad oggi sono dunque 6.727 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 159 sono finora le guarigioni virali, 292 le guarigioni cliniche e 454 i decessi.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 16.392 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 7.177 nella Asl nord ovest, che comprende le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.