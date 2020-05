I tremila libri di Tobino tornano a Lucca

Gli oltre 3.500 libri della biblioteca Giordano della Fondazione Mario Tobino sono stati recuperati e sanificati grazie a una raccolta fondi

LUCCA — Tornano a Lucca sanificati i libri della Biblioteca Giordano della Fondazione Mario Tobino. L’intervento di asciugatura, disinfezione e condizionamento del materiale bibliografico è stato portato a termine a Roma grazie al generoso contributo di tanti donatori che hanno permesso la raccolta fondi su Eppela. I volumi erano partiti da Maggiano lo scorso 6 agosto. Sono 445 scatoloni contenti circa 3500 libri , il più antico è del 1700, e i titoli comprendono ben 200 riviste italiane e straniere spesso introvabili.

Mario Tobino è stato uno scrittore, poeta e psichiatra italiano. I libri erano custoditi nell'ex manicomio di Maggiano, dove Tobino psichiatra aveva lavorato per circa 40 anni.

Per questo intervento la Fondazione Tobino ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.

"Ringraziamo nuovamente coloro che ci hanno seguito in questa impresa - dice la presidente della Fondazione, Isabella Tobino - e chiediamo ancora il loro aiuto e quello dei loro amici questa volta non per una nuova raccolta fondi. Infatti gli scatoloni saranno per il momento accolti in un fondo asciutto e sicuro all'ex ospedale Campo di Marte, perché i locali di Maggiano non sono ancora pronti. E proprio per questo, pur avendo sempre al nostro fianco l'aiuto della FCRL e del comune di Lucca, cerchiamo di partecipare e raggiungere il traguardo per ottenere i fondi messi a disposizione attraverso una nuova campagna del FAI rivolta proprio alla salvezza dei luoghi della salute. Così vi invitiamo a votare sul sito del FAI per Maggiano, perché insieme ce la faremo".